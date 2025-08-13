Piaţa imobiliară comercială înregistrează creşteri de cerere şi scăderi ale ratelor de neocupare

Cererea pentru spaţii de birouri, retail şi industrial în România a crescut semnificativ în prima jumătate a acestui an, determinând o scădere vizibilă a ratelor de neocupare în toate segmentele, potrivit celui mai recent raport CBRE România.

În sectorul de birouri din Bucureşti, rata de neocupare pentru clădirile noi de clasă A a coborât la 10,2%, pe fondul unei cereri concentrate pe locaţiile centrale şi proiectele sustenabile. Fenomenul de „hidden vacancy” a scăzut cu 40% faţă de anul trecut, în timp ce lipsa unor livrări majore a amplificat competiţia pentru spaţiile premium.

În retail, stocul total a ajuns la 4,7 milioane mp, iar parcurile de retail au depăşit 1 milion mp, triplându-şi dimensiunea în ultimul deceniu. Sunt în construcţie opt noi proiecte, cu 46.700 mp GLA, în special în oraşe terţiare. CBRE subliniază interesul ridicat al chiriaşilor şi investitorilor, în contextul în care retailul a reprezentat 44% din volumul investiţiilor imobiliare din primul semestru al anului.

Pe segmentul industrial şi logistic, stocul naţional a atins 8 milioane mp, cu 452.600 mp închiriaţi în trimestrul al doilea, în creştere cu 11% faţă de anul precedent. Bucureştiul a atras 66% din suprafaţa totală tranzacţionată, susţinut de îmbunătăţiri majore în infrastructură, inclusiv deschiderea tronsonului sudic al autostrăzii A0.

CBRE apreciază că piaţa imobiliară comercială românească se află într-o fază de consolidare, cu perspective optimiste pentru 2025 şi anii următori, pe fondul cererii susţinute şi al investiţiilor active în toate segmentele majore.