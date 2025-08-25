Piaţa şcolilor de limbi străine revine la cursurile fizice, iar EdVenture îşi dublează capacitatea în Bucureşti

Cererea pentru cursurile de limbi străine desfăşurate în format fizic sau hibrid este în creştere, determinând şcolile să investească în extinderea spaţiilor dedicate, potrivit unui comunicat al EdVenture School. Istituţia va deschide, începând cu 22 septembrie 2025, un nou sediu în cartierul Tineretului, pe strada Vitejescu 19, aproape de staţiile de metrou Timpuri Noi şi Tineretului.

„Am observat o schimbare clară în preferinţele cursanţilor, mulţi dorindu-şi interacţiunea directă, motivaţia dată de un grup organizat şi energia pe care o oferă învăţarea în aceeaşi sală de curs. De aceea, noi am ales să investim într-un nou sediu”, a declarat Diana Conteş, owner EdVenture School.

În prezent, şcoala funcţionează în Cotroceni, unde anul trecut au fost peste 500 de cursanţi. Noul spaţiu, dotat cu cinci săli moderne, va permite dublarea capacităţii de şcolarizare, printr-o creştere estimată la 110%. Investiţia în chirie şi amenajare se ridică la circa 80.000 de euro.

Extinderea vine în contextul unei cereri crescute pentru limbi străine precum engleza, germana, franceza şi japoneza, solicitate atât de copii şi tineri, cât şi de adulţi care caută noi oportunităţi profesionale. EdVenture School, fondată în 2005, are peste 20 de ani de activitate şi a pregătit peste 10.000 de cursanţi, inclusiv prin programe corporate şi cursuri de pregătire pentru examene internaţionale.