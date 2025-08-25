Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Piaţa şcolilor de limbi străine revine la cursurile fizice, iar EdVenture îşi dublează capacitatea în Bucureşti

A.B.
Miscellanea / 25 august, 13:23

Piaţa şcolilor de limbi străine revine la cursurile fizice, iar EdVenture îşi dublează capacitatea în Bucureşti

Cererea pentru cursurile de limbi străine desfăşurate în format fizic sau hibrid este în creştere, determinând şcolile să investească în extinderea spaţiilor dedicate, potrivit unui comunicat al EdVenture School. Istituţia va deschide, începând cu 22 septembrie 2025, un nou sediu în cartierul Tineretului, pe strada Vitejescu 19, aproape de staţiile de metrou Timpuri Noi şi Tineretului.

„Am observat o schimbare clară în preferinţele cursanţilor, mulţi dorindu-şi interacţiunea directă, motivaţia dată de un grup organizat şi energia pe care o oferă învăţarea în aceeaşi sală de curs. De aceea, noi am ales să investim într-un nou sediu”, a declarat Diana Conteş, owner EdVenture School.

În prezent, şcoala funcţionează în Cotroceni, unde anul trecut au fost peste 500 de cursanţi. Noul spaţiu, dotat cu cinci săli moderne, va permite dublarea capacităţii de şcolarizare, printr-o creştere estimată la 110%. Investiţia în chirie şi amenajare se ridică la circa 80.000 de euro.

Extinderea vine în contextul unei cereri crescute pentru limbi străine precum engleza, germana, franceza şi japoneza, solicitate atât de copii şi tineri, cât şi de adulţi care caută noi oportunităţi profesionale. EdVenture School, fondată în 2005, are peste 20 de ani de activitate şi a pregătit peste 10.000 de cursanţi, inclusiv prin programe corporate şi cursuri de pregătire pentru examene internaţionale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb