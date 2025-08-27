PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0552 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,13 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0552 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1656 dolari, în apreciere cu 0,31% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16177 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1601 şi un maxim de 1,1660.

Dolarul american a crescut cu 2,30 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3437 lei, faţă de 4,3207 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,37 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3905 lei, faţă de 5,3868 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 470,7734 lei, în apreciere cu 1,2485 lei comparativ cu 467,7917 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.