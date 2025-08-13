PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0683 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,07 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0683 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:00, un euro era tranzacţionat la 1,1610 dolari, în depreciere cu 0,05% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16149 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1600 şi un maxim de 1,1629.

Dolarul american a crescut cu 1,59 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3688 lei, faţă de 4,3529 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,10 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3875 lei, faţă de 5,3765 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 470,0966 lei, în apreciere cu 0,2621 lei comparativ cu 469,8345 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.