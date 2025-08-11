PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0711 lei

Euro a scăzut, vineri, cu 0,25 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0711 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1646 dolari, în depreciere cu 0,14% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16645 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1628 şi un maxim de 1,1679.

Dolarul american a crescut cu un ban în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3561 lei, faţă de 4,3461 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,16 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3913 lei, faţă de 5,3897 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 476,2885 lei, în apreciere cu 4.3236 lei comparativ cu 471,9649 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.