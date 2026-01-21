PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a apreciat la 5,0929 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,08 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0929 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,742 dolari, în apreciere cu 0,97% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,6450 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,6330 şi un maxim de 1,7440.

Dolarul american a scăzut cu 3,57 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3442 lei, faţă de 4,3799 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,27 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4978 lei, faţă de 5,4851 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 660,2411 lei, în apreciere cu 3,2798 lei comparativ cu 656,9613 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.