PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0943 lei

Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,07 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0943 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,737 dolari, în depreciere cu 1,72% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,754 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,728 şi un maxim de 1,759.

Dolarul american a scăzut cu 1,61 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3441 lei, faţă de 4,3572 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,25 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4922 lei, faţă de 5,4897 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 687,7477 lei, în apreciere cu 11,028 lei comparativ cu 676,7196 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.