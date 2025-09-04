PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0779 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0779 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1654 dolari, în apreciere cu 0,10% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16371 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1608 şi un maxim de 1,1664.

Dolarul american a scăzut cu 0,90 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3548 lei, faţă de 4,3638 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,07 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4211 lei, faţă de 5,4204 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 494,9452 lei, în apreciere cu 7,0450 lei comparativ cu 487,9002 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.