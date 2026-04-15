PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0920 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,43 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0920 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri,, în jurul orei 15:15, un euro era tranzacţionat la 1,1795 dolari, în apreciere cu 0,31% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1759 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1755 şi un maxim de 1,1807.

Dolarul american s-a depreciat cu 8,72 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3196 lei, faţă de 4,4068 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 1,36 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5336 lei, faţă de 5,5200 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 663,4576 lei, în apreciere cu 1,8320 lei comparativ cu 661,6256 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.