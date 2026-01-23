PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0936 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,25 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0936 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,734 dolari, în apreciere cu 1,04% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,704 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,670 şi un maxim de 1,710.

Dolarul american a crescut cu 0,40 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3572 lei, faţă de 4,3532 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,50 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4897 lei, faţă de 5,4947 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 676,7196 lei, în depreciere cu 4,1931 lei comparativ cu 680,9127 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.