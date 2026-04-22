PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0988 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0988 lei/euro.

Pe pieţele externe, astăzi, în jurul orei 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1761 dolari, în depreciere cu 0,22% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1787 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1755 şi un maxim de 1,1791.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,24 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3365 lei, faţă de 4,3341 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 1,32 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5603 lei, faţă de 5,5471 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 667,3968 lei, în depreciere cu 1,0311 lei comparativ cu 668,4279 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.