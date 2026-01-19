Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pieţele emergente - pregătite să impulsioneze economia mondială

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 19 ianuarie

Pieţele emergente - pregătite să impulsioneze economia mondială

English Version

FMI: Ţările avansate sunt aşteptate să înregistreze creşteri sub media globală

Pieţele emergente par pregătite să impulsioneze creşterea economiei mondiale anul acesta, în timp ce multe ţări avansate sunt aşteptate să înregistreze un avans inferior mediei globale, condorm raportului Perspectivele Economice Mondiale publicat în octombrie 2025 de Fondul Monetar Internaţional (FMI), care oferă previziuni actualizate privind dinamica PIB-ului real în 2026.

Aceste proiecţii creionează o imagine de ansamblu asupra direcţiei în care se îndreaptă economiile G20 şi a modului în care ţările din grup se compară între ele, iar visualcapitalist.com prezintă un clasament al creşterii reale a PIB-ului în toate naţiunile G20 în 2026, în baza datelor FMI.

India - motor de creştere globală

Conform sursei citate, India conduce grupul ţărilor analizate cu o expansiune economică estimată la 6,2% în 2026, urmată de Indonezia (+4,9%) şi China (+4,2%). Pe poziţiile 4-10 în clasament găsim Argentina (+4%), Arabia Saudită (+4%), Turcia (+3,7%), Australia (+2,1%), SUA (+2,1%), Brazilia (+1,9%), Coreea de Sud (+1,8%).

În schimb, economiile avansate majore, cum sunt Japonia (+0,6%), Italia (+0,8%) şi Germania (+0,9%), se află semnificativ la urma clasamentului.

Performanţa remarcabilă a Indiei face parte dintr-o schimbare macroeconomică mai amplă. Clasa de mijloc în expansiune a ţării, avantajul demografic şi rolul tot mai mare în lanţurile de aprovizionare globale o poziţionează ca un jucător cheie în realinierea tendinţelor economice globale.

Acest lucru se reflectă şi în schimbarea pe termen lung a puterii economice globale, unde ţări precum India şi China şi-au mărit constant ponderea în PIB-ul global.

Economiile avansate rămân în urmă

Deşi creşterea PIB-ului real global este proiectată la 3,1%, se aşteaptă ca multe economii avansate din G20 să aibă performanţe sub aşteptări, notează sursa citată. Astfel, se preconizează că SUA şi Australia vor creşte cu 2,1% fiecare. Modest, dar totuşi peste o mare parte din Europa.

Conform aşteptărilor FMI, UE, în ansamblu, va creşte cu doar 1,4%, economiile principale ale blocului comunitar, precum Franţa şi Germania, urmând să înregistreze avansuri mai mici de 1%.

Japonia, care se confruntă cu dificultăţi demografice şi o cerere internă slabă, se aşteaptă să crească cu numai 0,6%.

Aceste proiecţii evidenţiază divergenţa tot mai mare a creşterii globale, pieţele emergente preluând o pondere mai mare din impulsul economic în 2026, menţionează sursa citată.

PIB global de 123,6 trilioane de dolari, în 2026

Economia globală este estimată să ajungă la 123,6 trilioane de dolari în 2026, pe măsură ce ţările se redresează după şocurile recente şi se adaptează la ratele dobânzilor ridicate.

Conform FMI, Statele Unite ale Americii (SUA) îşi menţin poziţia de cea mai mare economie din lume şi anul acesta, cu un PIB estimat de 31,8 trilioane de dolari, mai mult decât următoarele două ţări la un loc. Economia SUA a crescut cu aproximativ 70% în ultimii 25 de ani, în termeni ajustaţi la inflaţie.

China se clasează pe locul al doilea, cu 20,7 trilioane de dolari, reflectând o creştere mai lentă, dar totuşi substanţială, pe măsură ce se îndreaptă către o producţie avansată.

În Europa, Germania (5,328 trilioane de dolari) rămâne cea mai mare economie, alături de Marea Britanie (4,266 trilioane de dolari), Franţa (3.559 trilioane de dolari) şi Italia (2.702 trilioane de dolari), care se numără printre cele mai importante zece economii ale lumii. Aceste ţări se numără, de asemenea, printre cele mai bogate economii din lume după PIB pe cap de locuitor.

Multe pieţe emergente continuă să câştige pondere economică în 2026. Economia Indiei este proiectată să ajungă la 4,5 trilioane de dolari, ceea ce o face a patra cea mai mare economie din lume, după PIB.

Între timp, se preconizează că ţări precum Vietnam, Bangladesh şi Filipine vor depăşi pragul de 500 de miliarde de dolari în PIB, pe măsură ce se integrează din ce în ce mai mult în lanţurile de aprovizionare globale.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 00:20)

    Sper ca republicile central asiatice sa creasca binisor. Krka vinde multe medicamente acolo.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 00:25)

    Mujicia crestere 1%, la ce? La pierderi umane:-)? Iar China cu 4,2%o rsa faca foame. Nu le ajunge cresterea sa vopseasca ce au construit in 30 de ani de investitii Vestice. Asia de Sud Est a luat locul Chinei ca producator low cost, iar la high end product nu pot concura cu Vestul:-). “Succesuri”!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

19 ianuarie
Ediţia din 19.01.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

