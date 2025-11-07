Poliţia de Frontieră: Contrabanda cu tutun a crescut cu 175% în 2025, iar capturile de arme s-au intensificat după aderarea la Schengen

Poliţia de Frontieră Română a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute de chestorul de poliţie Dumitru Bîltag, bilanţul acţiunilor desfăşurate în perioada ianuarie-septembrie 2025, cu accent pe combaterea contrabandei cu produse din tutun şi a infracţiunilor privind regimul armelor şi muniţiilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

În urma aderării României la spaţiul Schengen şi a eliminării controalelor la frontierele interne cu Ungaria şi Bulgaria, Poliţia de Frontieră şi-a reconfigurat activitatea operaţională, adoptând măsuri compensatorii pentru menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă în zona de competenţă. Structurile instituţiei colaborează în permanenţă cu autorităţile naţionale şi europene, în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere.

Unul dintre cele mai semnificative cazuri recente a avut loc la Calafat-Vidin, unde poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Giurgiu au descoperit, pe 6 noiembrie, un transport ilegal de tutun şi arme disimulat într-un camion cu profile de aluminiu, înmatriculat în Turcia. În urma controlului amănunţit, au fost confiscate aproximativ 170.000 de ţigarete, 610 kilograme de tutun, 131 de pistoale calibrul 9 mm şi 232 de încărcătoare, valoarea totală a bunurilor depăşind 315.000 de lei.

Potrivit datelor prezentate, în primele nouă luni din 2025 au fost confiscate circa 120 milioane de pachete de ţigări, în valoare de peste 105 milioane de lei, precum şi 63 de tone de tutun - o creştere de 175% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Totodată, au fost destructurate două grupuri infracţionale organizate implicate în contrabandă, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară.

Cele mai multe capturi au fost realizate în punctele de frontieră (39%), urmate de percheziţii domiciliare (37%) şi controale pe căile de comunicaţii (21%), iar 95% dintre cazuri au fost încadrate drept infracţiuni. Lunile iunie-august 2025 au reprezentat perioada de vârf, cu 68% din totalul bunurilor confiscate.

Pe segmentul armelor şi muniţiilor, poliţiştii de frontieră au reţinut 65 de arme (inclusiv puşti, pistoale şi arme cu aer comprimat), 6.485 de cartuşe, 2.595 de componente de armament, 16 materiale pirotehnice şi două grenade.

„Contrabanda cu produse accizabile generează pierderi majore bugetului de stat şi afectează comerţul legal, motiv pentru care combaterea sa rămâne o prioritate. Cei implicaţi în astfel de activităţi se expun riscurilor penale severe şi confiscării bunurilor”, a subliniat chestorul Bîltag.

Poliţia de Frontieră Română anunţă că va continua să acţioneze „ferm, transparent şi coordonat”, în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne şi partenerii europeni, pentru prevenirea şi sancţionarea activităţilor ilegale la frontiera externă a Uniunii Europene.