Poliţia de Frontieră: Mărfuri contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră giurgiuveni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în colaborare cu poliţiştii de frontieră bulgari, au descoperit, în urma verificării a trei autocare care efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România, peste 2.000 de articole vestimentare, de parfumerie, marochinărie şi încălţăminte, susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de piaţă de aproximativ 469.500 lei, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În perioada 03-04.09.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari, în cadrul unor acţiuni de control pe DN 5, au verificat mai multe autocare aparţinând unor operatori de transport persoane ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România.

În urma controlului amănunţit asupra a trei autocare, poliţiştii de frontieră au descoperit un număr de 2.070 de articole vestimentare, de parfumerie, marochinărie şi încălţăminte, susceptibile a fi contrafăcute, inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate.

Potrivit sursei, bunurile, estimate la o valoare totală de aproximativ 469.500 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei, întrucât deţinătorii acestora nu au putut prezenta documente de provenienţă.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de „punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu acţionează zilnic, alături de celelalte instituţii competente, în întreaga zonă de responsabilitate, pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului cu produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Ne aflăm permanent la datorie pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă, sprijinind cetăţenii şi participanţii la trafic în mod activ şi responsabil.