Polonia alocă 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea flotei de F-16

Polonia a semnat un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea celor 48 de avioane de vânătoare F-16C/D Block 52+ achiziţionate între 2006 şi 2008, a anunţat miercuri ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Lucrările vor fi efectuate în ţară, la uzina Wojskowe Zaklady Lotnicze.

„Capabilităţile F-16 versiunile C şi D sunt în continuare bune, dar după 20 de ani au devenit insuficiente în faţa ameninţărilor”, a declarat oficialul, precizând că modernizarea vizează îmbunătăţirea recunoaşterii, comunicaţiilor şi interoperabilităţii cu F-35, tancuri şi elicoptere Apache, precum şi adaptarea pentru operare în orice condiţii.

După invazia rusă în Ucraina, Polonia a accelerat programul de înzestrare militară, majorând bugetul apărării la 4,7% din PIB în 2025 şi planificând o creştere la 5% în 2026. Cu achiziţii masive, în special din SUA şi Coreea de Sud, Varşovia a devenit cel mai mare cumpărător european de armament american şi se poziţionează ca un actor strategic în faţa Rusiei.