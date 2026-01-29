Ponta: "Certurile din PSD ajută AUR"

Fostul premier Victor Ponta a declarat joi că, dacă s-ar întoarce în PSD, le-ar spune colegilor că nu este acceptabil să se certe constant şi să se saboteze reciproc. El a explicat că aceste conflicte interne conduc la o guvernare incoerentă şi ajută, în fiecare zi, la consolidarea voturilor AUR. Totodată, Ponta a subliniat că nu consideră că este sfârşitul PSD-ului, atâta timp cât partidul nu rămâne blocat în această combinaţie toxică pentru propriul electorat, conform News.ro.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că a fost exclus de două ori din PSD: prima dată pentru că s-a opus înlăturării lui Grindeanu şi a doua oară pentru că nu a susţinut candidatura lui Crin Antonescu. „Acum, dacă m-aş întoarce în PSD, le-aş spune că nu se poate să stea toată ziua certându-se şi dându-şi în cap. Ori renunţaţi la USR, ori plecăm noi. Statul ăsta, îmbârligatul ăsta, duce la o guvernare total incoerentă”, a subliniat Ponta, făcând referire la instabilitatea actuală a guvernării, potrivit News.ro.

"Nu mai contează cine e de vină - USR-ul va învinovăţi PSD-ul, PSD-ul va învinovăţi USR-ul, iar Bolojan va spune că nu poate face nimic. Guvernarea este şi va rămâne incoerentă. În acelaşi timp, acest conflict zilnic umple bagajul de voturi al AUR, mai ales pentru că AUR nu a fost la guvernare”, a mai declarat Ponta, subliniază News.ro.

"Această ceartă nu duce la o guvernare eficientă şi, inevitabil, oferă voturi celor de la AUR. Le spun asta atât în privat, cât şi în public. Am o relaţie foarte civilizată cu toţi liderii PSD şi, mai ales, cu baza partidului. Nu cred că este sfârşitul PSD-ului, decât dacă rămâne blocat în această combinaţie toxică pentru electoratul său. În prezent, partidul nu mai are un rezervor de unde să vină voturi, iar în aceste condiţii, este clar că alegătorii vor pleca”, a subliniat Ponta, conform News.ro.