Popularitatea cărţilor scrise de Kamala Harris, în creştere

Popularitatea cărţilor despre şi scrise de Kamala Harris este în creştere după ce democrata a devenit prima femeie vicepreşedinte ales al Statelor Unite, potrivit The Hollywood Reporter.

În urma alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, cărţile au devenit o achiziţie populară online.

Duminică, în top 10 al Amazon, se aflau cartea ei pentru copii "Superheroes Are Everywhere" şi memoriile "The Truths We Hold: An American Journey", plus o carte pentru copii scrisă de nepoata ei Meena Harris intitulată "Kamala and Maya's Big Idea" şi volumul ilustrat "Kamala Harris: Rooted in Justice" semnat de Nikki Grimes.

Harris este prima femeie de culoare care devine vicepreşedinte al SUA. Senatoarea de California este şi primul vicepreşedinte american cu origini sud-asiatice.

Preşedintele ales Joe Biden se află în lista de duminică, însă în afara top 10. Cartea pentru copii "Joey: The Story of Joe Biden", scrisă de profesoara Jill Biden, soţia lui, s-a clasat pe locul al 14-lea.