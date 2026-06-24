Predoiu explică de ce a votat pentru Guvernul Veştea şi respinge acuzaţiile de trădare

Cătălin Predoiu a publicat marţi un mesaj amplu pe Facebook în care justifică decizia sa şi a altor colegi liberali de a vota pentru învestirea Guvernului Veştea, calificând gestul drept o prioritizare a interesului general faţă de cel de partid, conform unei postări oficiale.
Predoiu recunoaşte că timp de peste o lună a susţinut că PNL trebuie să participe la guvernare, întrucât România are nevoie de un guvern funcţional cu puteri depline, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri şi riscuri pentru ţară, potrivit aceluiaşi mesaj. El afirmă că în partid s-a discutat şi s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue să guverneze alături de PSD, iar mersul în opoziţie reprezintă cea mai bună opţiune pentru viitorul partidului - poziţie pe care o respectă ca decizie a colegilor -, dar că a avut propria convingere: în momente dificile pentru ţară, responsabilitatea faţă de interesul public trebuie să primeze, conform postării citate.
Referitor la momentul votului, Predoiu explică că în sala de vot, când a ştiut că guvernul nu va mai trece pentru că nu existau voturile necesare, a ales să sublinieze o dată în plus nevoia ţării de a avea un guvern, adăugând că votul său nu putea contribui la validarea acelui cabinet, întrucât nu erau suficiente voturi pentru ca guvernul să fie validat, potrivit aceluiaşi mesaj. Când a început votarea, era clar că guvernul era respins, iar el putea fie să se abţină, fie să evite o discuţie neplăcută cu partidul, dar a ales să nu se oprească la jumătatea drumului, conform postării citate.
Predoiu spune că este gata să accepte consecinţele şi că nu va contesta o eventuală decizie de excludere din partid, dar va comenta şi va continua activitatea publică în condiţiile date, potrivit aceluiaşi mesaj. El consideră că acei colegi care doresc să fie supuşi sancţiunilor trebuie să aibă şansa unui dialog şi a unui compromis cu partidul şi că problema cu care se confruntă secretarul general al PNL seamănă cu cea a unui diplomat care a gestionat situaţii aparent insolubile, adăugând că este convins că secretarul general va găsi rezolvarea, conform postării citate.
Opinia Cititorului ( 6 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:04)
O dezamagire fie ea si din presupuse bune intentii tot dezamagire este .Vorba bunicului meu .Unde este intelepciune multa este .......
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 14:19)
1."Romania are nevoie de guvern functional" cu PSD, cand niciun guvern PSD-PNL nu a fost functional (nu o spun eu, a spus-o electoratul la alegeri), deci minciuna. Predoiu, politicianul abonat pe viata la conducerea ministerelor, cu zero realizari, nu poate trai fara functie.
2. Sa iti tradezi partidul care te-a adus in parlament si mai ales colegii si munca lor (pentru ca partidul inseamna munca si blazonul unor oameni), sa iti lucrezi colegii pe la spate, este ceva inpardonabil. Numai niste caractere marunte pot face asa ceva. Practic, au incercat sa deturneze corabia care i-a gazduit si hranit multi ani.
3. Libertatea de exprimare si de actiune. Nu le-a ingradit nimeni libertatea de exprimare - au fost liberi sa se exprime in sanul partidului, au fost liberi sa voteze, iar deciziile odata luate in partid prin vot liber exprimat, trebuie respectate pentru ca au ajuns in parlament ca membrii ai partidului, nu ca parlamentari independenti. Daca totusi, nu sunt convinsi ca deciziile luate democratic in sanul partidului sunt cele corecte, au libertatea de a demisiona si de a forma grup independent.
Ce au facut ei este o mare rusine, chiar si pentru o clasa politica josnica ca a noastra si cel mai bine pentru santatea tarii si a politicului, este ca ei sa plece. Bicilisii (Bicilis fiind cel ce l-a tradat pe Decebal) trebuie sa plece. Nimeni nu vrea sa fie condus de tradatori (sau sa aiba relatii cu ei, cu exceptia PSDului, care este taramul slinosilor).
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 14:26)
impardonabil.
Scuze!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:34)
Tradator e Bolojan.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:36)
De Dancu , oarecum a scapat lumea , poate se reuseste si cu răia asta !
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 14:17)
Mereu s-a purtat ca un PSD-ist domnul Predoiu.