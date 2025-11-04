Prefectul Capitalei: 39 de familii din blocul explodat s-au mutat deja în locuinţe cu chirie plătită de Primărie

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că 39 de familii din blocul afectat de explozia din Bucureşti au fost deja mutate în locuinţe închiriate, cu chiria achitată de Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit mass-media. Până la sfârşitul săptămânii urmează să fie rezolvată cazarea tuturor celor aproximativ 50 de familii din scara distrusă.

„O parte dintre aceştia încă stau la hotel, însă nu vor fi lăsaţi de izbelişte. Vor avea unde să locuiască pe termen mediu şi lung”, a declarat Nistor la Prima News, precizând că locuinţele închiriate corespund ca spaţiu şi condiţii celor deţinute anterior.

Prefectul a explicat că accesul în scara afectată rămâne interzis, fiind încă sigilată şi păzită. „Anchetatorii trebuiau să ia probe de la faţa locului, iar blocul trebuie pus în siguranţă, pentru a evita riscul prăbuşirii”, a adăugat acesta.

La Primăria Capitalei a avut loc marţi o nouă şedinţă cu locatarii, în care s-au discutat detaliile legale privind mandatarea primarului să gestioneze cadastrarea, autorizaţia de construire şi etapele necesare pentru reconstrucţia imobilului. O nouă întâlnire cu proprietarii este programată pentru sâmbătă.