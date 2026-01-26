Preferinţă mai mare pentru titlurile în euro la prima ofertă Fidelis din acest an

• Finanţele au atras circa 1,9 miliarde lei de la populaţie, o sumă mai mare decât cea atrasă în ultima ofertă a anului trecut

• Titlurile vor fi listate la BVB în data de 29 ianuarie

Ministerul Finanţelor a atras 1,87 miliarde lei sau 366,9 milioane de euro prin prima ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, ce s-a încheiat săptămâna trecută, sumă mai mare decât subscrierile ultimei oferte din 2025, de 1,49 miliarde de lei, conform datelor disponibile pe platformele brokerilor.

Investitorii au manifestat o preferinţă mai mare pentru cele trei tranşe denominate în euro, subscrierile în moneda europeană, de 229,9 milioane de euro (1,17 miliarde de lei), reprezentând 63% din total. Titlurile cu maturitatea de trei ani şi dobânda de 3,75% pe an au cumulat subscrieri de 40,6 milioane de euro, în vreme ce tranşa cu maturitatea de cinci ani şi dobânda de 4,75% a atras ordine de cumpărare de 37,7 milioane de euro. Tranşa cu maturitatea de zece ani şi dobânda de 6,2% a cumulat subscrieri de 151,6 milioane de euro, cea mai mare sumă indiferent de scadenţă şi monedă.

Titlurile în lei, pentru care investitorii au lansat ordine de cumpărare în valoare de 697,1 milioane lei (136,9 milioane de euro), au inclus patru tranşe. Cea cu maturitatea de doi ani şi dobânda de 6,45% pe an a adunat subscrieri de 309 milioane lei, în vreme ce tranşa cu maturitatea de patru ani şi dobânda de 7,1% a cumulat ordine de cumpărare de 96,3 milioane lei. Tranşa cu maturitatea de şase ani şi dobânda de 7,5% a cumulat subscrieri de 188 milioane lei.

Pentru tranşa donatorilor de sânge, cu maturitatea de doi ani şi dobânda de 7,45%, valoarea ordinelor de cumpărare s-a ridicat la 103,8 milioane lei. În cadrul acestei tranşe au putut subscrie persoanele care au prezentat dovada de donator începând cu data de 1 august 2025.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Donatorii-investitori au beneficiat de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Oferta s-a desfăşurat într-o perioadă caracterizată de o inflaţie ridicată, apărută în principal după eliminarea, anul trecut, a plafonării preţurilor energiei electrice, creşterea TVA şi majorarea unor accize. Dar, estimările Băncii Naţionale a României (BNR) indică o scădere abruptă a inflaţiei în a doua parte a anului 2026, în principal ca urmare a eliminării efectului de bază. În luna decembrie 2025, rata anuală a inflaţiei din ţara noastră - calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (IPC) - s-a situat la 9,7%, de la 9,8% în noiembrie, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). BNR estimează o rată anuală a inflaţiei de 3,7% la finele acestui an, care ar urma să coboare la 2,9% în trimestrul al treilea al anului viitor.

Pentru zona euro, potrivit ultimelor estimări, Banca Centrală Europeană anticipează o inflaţie de 1,9% în acest an, care va scădea la 1,8% în 2027, înainte să revină la 2% în 2028.

În cadrul procesului de subscriere Fidelis intermediarii nu percep comisioane. Veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştiguri de capital, sunt neimpozabile, iar prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti, programată pentru data de 29 ianuarie, investitorii au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă şi de a încasa dobânda aferentă perioadei de deţinere.