Preliminarii CE U21: Iuliana Demetrescu, delegată la meciul U21 Anglia - Irlanda

Partida dintre Anglia şi Republica Irlanda, care contează pentru grupa D de calificare la Campionatul European din 2027 la categoria de vârstă U21, va fi arbitrată de Iuliana Demetrescu, potrivit news.ro.

Demetrescu va fi asistată de Mihaela Ţepuşă şi Bianca Florea, iar Ana Maria Terteleac va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Observatorul UEFA pentru arbitri va fi Jon Eilif Skjervold, din Norvegia, iar delegatul UEFA desemnat pentru această confruntare este Peter Lundstrom, din Finlanda.

Partida este programată vineri, de la ora 21:45, pe stadionul St. Andrews Knighthead Park din Birmingham.