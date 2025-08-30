Premier Energy Group raportează venituri normalizate de 797,5 milioane de euro şi o EBITDA normalizată de 64,6 milioane de euro în primul semestru din 2025

Premier Energy Group, un furnizor cheie de energie în Europa de Sud-Est, listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că raportează o creştere solidă menţinută şi în primul semestru al anului 2025. Veniturile normalizate au crescut cu 49% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la 797,5 milioane de euro, iar EBITDA normalizată a înregistrat o majorare de 21%, până la 64,6 milioane de euro. Excluzând normalizarea, legată în principal de deviaţiile tarifare din activitatea din Republica Moldova, veniturile au crescut cu 63%, până la 835,5 milioane de euro, în timp ce EBITDA ajustată a crescut de peste trei ori, ajungând la 102,6 milioane de euro. Profitul net a fost de 61,8 milioane de euro în S1 2025, comparativ cu 19,9 milioane de euro S1 2024, în timp ce profitul net normalizat s-a ridicat la 31,6 milioane de euro, reflectând o creştere de 23% comparativ cu anul precedent.

Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Performanţa noastră din primul semestru al anului 2025 demonstrează rezilienţa şi scalabilitatea modelului nostru integrat. Am înregistrat o creştere de 236% faţă de anul trecut a producţiei de energie regenerabilă deţinută, reflectând atât investiţiile susţinute în noi capacităţi, cât şi integrarea cu succes a achiziţiilor finalizate anul trecut. În acelaşi timp, diversificarea portofoliului, care include producerea, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, a asigurat o creştere solidă a afacerii noastre, în ciuda provocărilor pieţei, precum costurile ridicate de echilibrare şi condiţiile volatile de vânt. Cu peste 153 MW de proiecte regenerabile în construcţie şi alţi 175 MW în faza de dezvoltare, rămânem încrezători în parcursul nostru de creştere constantă.”

Sursa citată precizează:

„Producţia de energie regenerabilă a ajuns la 231 GWh în S1 2025, comparativ cu 69 GWh în S1 2024. Prin urmare, Grupul a înregistrat o creştere de 236% a capacităţii de producţie de energie electrică regenerabilă deţinută, susţinută de achiziţia de noi active eoliene în 2024, de punerea în funcţiune a centralei de echilibrare şi cogenerare, precum şi de finalizarea mai multor parcuri solare. Segmentul de energie regenerabilă a generat venituri de 90 de milioane de euro, în creştere cu 3% faţă de anul precedent, în timp ce EBITDA s-a ridicat la 13 milioane de euro, reflectând impactul costurilor mai ridicate de echilibrare, al volatilităţii accentuate a preţurilor intrazilnice şi al condiţiilor de vânt mai slabe din T1 2025.

Volumele de furnizare a energiei electrice au crescut cu 36% comparativ cu anul precedent, ajungând la 4.065 GWh în S1 2025. Odată cu integrarea Premier Energy Furnizare, Grupul şi-a consolidat a patra poziţie în topul furnizorilor de energie electrică din România, deservind peste 1,3 milioane de clienţi pe plan local. Activitatea de furnizare a energiei electrice a generat în primele şase luni din 2025 venituri de 228 de milioane de euro şi o EBITDA de 8,5 milioane de euro.

Divizia de gaze naturale a înregistrat o creştere de 21% a veniturilor, ajungând la 205 milioane de euro în S1 2025. Volumele distribuite au crescut cu 18% în comparaţie cu anul precedent, reflectând extinderea reţelei şi cererea în creştere, în timp ce Baza de Active Reglementate (RAB) aprobată de ANRE a ajuns la 94 de milioane de euro, în creştere cu 25% faţă de 2024. Divizia a raportat o EBITDA de 18 milioane de euro, uşor sub nivelul anului trecut, pe fondul unor oportunităţi excepţionale pe piaţa angro valorificate în T2 2024, care nu s-au regăsit în totalitate şi în 2025.

În Republica Moldova, Premier Energy şi-a consolidat poziţia de cel mai mare distribuitor şi furnizor de energie electrică. Veniturile normalizate ale segmentului de energie electrică din Republica Moldova au crescut cu 38% faţă de anul precedent, ajungând la 275 de milioane de euro, susţinute de tarife mai ridicate şi de contribuţia centralelor solare cu o capacitate de 33 MW puse în funcţiune în 2024 şi la începutul lui 2025. EBITDA normalizată a segmentului s-a ridicat la 27 de milioane de euro, în creştere cu 17% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Premier Energy raportează rezultate financiare normalizate pentru a reflecta deviaţiile tarifare şi impactul energiei furnizate dar nefacturate în Republica Moldova, care pot genera temporar surplusuri sau deficite faţă de rentabilitatea reglementată. În S1 2024, rezultatele raportate au fost afectate de recuperarea insuficientă, în timp ce în S1 2025 costurile de achiziţie mai reduse decât cele anticipate au generat un surplus, rezultând într-o EBITDA raportată de 65 de milioane de euro la nivelul segmentului, comparativ cu EBITDA normalizată de 27 de milioane de euro. Prezentarea atât a rezultatelor raportate, cât şi a celor normalizate asigură consecvenţă şi comparabilitate între perioade şi evidenţiază profitabilitatea reglementată intrinsecă a afacerii”.

Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a declarat: „Rezultatele financiare evidenţiază echilibrul dintre creştere şi disciplină. EBITDA normalizată la nivel de Grup a crescut cu 21%, până la 65 de milioane de euro, fiind susţinută de volume mai mari de energie regenerabilă, de îmbunătăţirea marjelor pe segmentul de furnizare a energiei electrice şi de contribuţiile mai solide din distribuţia reglementată. Am încheiat perioada cu o datorie netă de 161 de milioane de euro, dar şi cu 43 de milioane de euro în capital de lucru net şi numerar, menţinând un nivel relativ prudent al datoriei nete globale. Această lichiditate ne oferă flexibilitatea de a continua investiţiile în producţia de energie regenerabilă şi infrastructură, gestionând totodată modificările de natură legislativă şi fiscală de pe pieţele în care activăm. Cu un profit net normalizat în creştere cu 23% faţă de anul trecut, ne îndeplinim priorităţile atât la nivel operaţional, cât şi financiar, şi rezultatele se încadrează în obiectivele stabilite pentru acest an. Conform tendinţelor actuale, conducerea estimează pentru întregul an 2025 venituri normalizate de aproximativ 1,6 miliarde de euro şi o EBITDA normalizată de circa 120 de milioane de euro.”

Sursa citată concluzionează:

„Grupul a încheiat S1 2025 cu o datorie netă de 161 de milioane de euro, dar cu o poziţie ajustată a datoriei nete de -43 de milioane de euro, indicând un surplus de numerar şi capital de lucru globale. Bilanţul solid susţine atât investiţiile în creştere, cât şi distribuirea de dividende. În iulie 2025, Premier Energy a distribuit acţionarilor dividende totale în valoare de 15 milioane de euro, echivalentul a 0,12 euro per acţiune”.