Presa străină: Rusia a pierdut 1.075.160 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut 1.075.160 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei, informează kyivindependent.com.
Numărul include 840 de victime din cadrul forţelor ruse la 22 august, conform sursei.
Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.129 de tancuri, 23.164 de vehicule blindate de luptă, 59.512 vehicule şi rezervoare de combustibil, 31.858 sisteme de artilerie, 1.472 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.210 sisteme de apărare aeriană, 422 avioane, 340 elicoptere, 52.935 drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.08.2025, 12:14)
Plus cate zeci de mii de subnutriți nord coreeni.
2. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 23.08.2025, 12:37)
Din cauza unor astfel de aberații si minciuni greu de crezut și pentru proștii lui Brucan și pacienții de la Obregia, acest război are și latura lui comică.
Mai haioase erau știrile cu babe ucrainence care doborau drone cu borcane de murături și otrăveau soldații ruși cu bomboane.
Bine măcar că nu le-a dat rezultatul cu zecimale:)
Să vină și rușii cu recensământul lor :) Să scorneasca și ăștia ceva. Au și ei prostimea lor care pune botul la propagandă cretinoida.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.08.2025, 12:50)
Pentru tine toti sunt mincinosi numa rusii sunt corecti?
3.1. Mda (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de Oarecare în data de 23.08.2025, 13:02)
Nu. Doar proști sunt mulți:) Nu e vina lor.