Preşedinta interimară a Venezuelei avertizează opoziţia: „Să rămână la Washington"

U.B.
Internaţional / 29 ianuarie, 07:34

Delcy Rodriguez/Sursa foto: X

Delcy Rodriguez/Sursa foto: X

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a transmis un avertisment dur opoziţiei pe care o acuză de „extremism”, îndemnându-i pe liderii acesteia „să rămână la Washington”, într-o aluzie directă, dar fără a o numi, la Maria Corina Machado, lider al opoziţiei şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace, conform News.ro.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii militare desfăşurate la Fuerte Tiuna, o bază militară din Caracas, unde aproximativ 3.200 de militari au jurat loialitate conducerii interimare, explică sursa citată.

„Să vină toţi cei care iubesc cu adevărat Venezuela, dar cei care caută să perpetueze daunele şi agresiunea împotriva poporului venezuelean să rămână la Washington”, a afirmat Rodríguez şi a criticat ceea ce a numit „extremism”, potrivit News.ro.

Preşedinta interimară a avertizat că opoziţia nu va fi lăsată „să perturbe pacea şi liniştea Republicii”, şi a subliniat că „va exista lege şi va exista justiţie”. Totodată, Rodríguez a spus că autorităţile sunt dispuse la dialog, dar nu vor accepta „o nouă agresiune”, adaugă sursa citată.

Maria Corina Machado a susţinut intervenţia care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro de către armata americană, la 3 ianuarie, notează News.ro. Miercuri, aceasta s-a întâlnit la Washington cu secretarul de stat american Marco Rubio, declarând ulterior că „nimeni nu are încredere în Delcy Rodríguez”, conform sursei citate.

Washingtonul menţine o relaţie ambiguă cu Machado: afirmă că o sprijină, dar preferă, pentru moment, să colaboreze cu autorităţile interimare de la Caracas, potrivit News.ro.

În cadrul ceremoniei de la Caracas, armata şi poliţia venezueleană şi-au reafirmat loialitatea faţă de Delcy Rodríguez. Ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez, i-a înmânat acesteia bastonul simbolic al comenzii supreme şi sabia lui Simon Bolívar, explică sursa citată.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a declarat, la rândul său, că loialitatea forţelor de ordine faţă de preşedinta interimară şi Constituţie este „absolută”, potrivit News.ro.

Delcy Rodríguez a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a promis o reformă legislativă şi eliberarea unor prizonieri politici şi a făcut mai multe numiri în funcţii-cheie, aminteşte sirsa citată.

Marco Rubio a declarat miercuri, în faţa unei comisii parlamentare, că SUA anticipează o prezenţă diplomatică permanentă în Venezuela în viitorul apropiat, relatează News.ro.

Statele Unite au numit-o pe Laura Dogu, fostă ambasadoare în Nicaragua şi Honduras, în funcţia de însărcinat cu afaceri în Venezuela, cu sediul temporar la Bogota, conform News.ro.

Cele două ţări nu mai au relaţii diplomatice din 2019, după realegerea lui Nicolas Maduro, considerată frauduloasă de Washington, care a impus ulterior sancţiuni economice, adaugă sursa citată.

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
