Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi-a dat demisia după ce a fost pus sub control judiciar de DNA

Mihai Barbu, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), şi-a înaintat demisia din funcţie, potrivit unor surse citate de Club Feroviar. Decizia urmează să fie oficializată marţi dimineaţă, la începutul programului de lucru.

Demisia survine după ce Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat că Barbu este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Oficiali din Ministerul Transporturilor au confirmat pentru aceeaşi sursă că plecarea acestuia are legătură directă cu ancheta penală aflată în desfăşurare.

Blocul Naţional Sindical (BNS) solicitase deja public demisia lui Mihai Barbu, afirmând că menţinerea sa în funcţie „pune sub semnul întrebării integritatea proiectelor derulate prin ARF”.

Retragerea sa vine într-un moment critic pentru instituţie, care gestionează proiecte de achiziţie de material rulant şi investiţii feroviare finanţate prin PNRR şi fonduri europene, în valoare de miliarde de euro.

Guvernul urmează să desemneze un preşedinte interimar pentru a asigura continuitatea contractelor aflate în derulare. În plan judiciar, Mihai Barbu beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.