Preşedintele Consiliului European: Procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să continue

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze şi că Europa trebuie să participe la eventuale negocieri de pace alături de Ucraina, Rusia şi SUA, întrucât este direct vizată securitatea sa, relatează Reuters.

Aflat la Lisabona, Costa le-a prezentat liderilor statelor UE, prin videoconferinţă, concluziile discuţiilor purtate cu o zi înainte la Washington, unde preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit împreună cu liderii Regatului Unit, Franţei, Germaniei, Italiei şi Finlandei cu preşedintele american Donald Trump. Înaintea acestor discuţii, Trump avusese o întrevedere la Casa Albă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Costa a subliniat că atacurile trebuie să înceteze, schimburile de prizonieri să fie reluate, iar Kievul să beneficieze de garanţii solide de securitate. „Cea mai importantă garanţie este ca Ucraina să dispună de forţe armate capabile să-şi apere suveranitatea”, a punctat oficialul european.

El a adăugat că, deşi perspectivele rămân incerte, simpla posibilitate a unei întrevederi între preşedinţii Ucrainei şi Rusiei reprezintă un pas pozitiv. În acest sens, preşedintele american Donald Trump urmează să înceapă pregătirile pentru o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, care până de curând respinsese categoric această opţiune.

Întâlnirea Trump-Putin, desfăşurată vineri noaptea în Alaska, nu a produs însă rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie privind o eventuală încetare a focului.

Rusia îşi menţine condiţiile pentru pace: recunoaşterea anexării Crimeei, cedarea celor patru regiuni ocupate parţial (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), oprirea livrărilor de arme occidentale către Kiev şi renunţarea la orice intenţie a Ucrainei de a adera la NATO.