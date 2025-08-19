Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preşedintele Consiliului European: Procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să continue

I.S.
Internaţional / 19 august, 17:36

Preşedintele Consiliului European: Procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să continue

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze şi că Europa trebuie să participe la eventuale negocieri de pace alături de Ucraina, Rusia şi SUA, întrucât este direct vizată securitatea sa, relatează Reuters.

Aflat la Lisabona, Costa le-a prezentat liderilor statelor UE, prin videoconferinţă, concluziile discuţiilor purtate cu o zi înainte la Washington, unde preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit împreună cu liderii Regatului Unit, Franţei, Germaniei, Italiei şi Finlandei cu preşedintele american Donald Trump. Înaintea acestor discuţii, Trump avusese o întrevedere la Casa Albă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Costa a subliniat că atacurile trebuie să înceteze, schimburile de prizonieri să fie reluate, iar Kievul să beneficieze de garanţii solide de securitate. „Cea mai importantă garanţie este ca Ucraina să dispună de forţe armate capabile să-şi apere suveranitatea”, a punctat oficialul european.

El a adăugat că, deşi perspectivele rămân incerte, simpla posibilitate a unei întrevederi între preşedinţii Ucrainei şi Rusiei reprezintă un pas pozitiv. În acest sens, preşedintele american Donald Trump urmează să înceapă pregătirile pentru o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, care până de curând respinsese categoric această opţiune.

Întâlnirea Trump-Putin, desfăşurată vineri noaptea în Alaska, nu a produs însă rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie privind o eventuală încetare a focului.

Rusia îşi menţine condiţiile pentru pace: recunoaşterea anexării Crimeei, cedarea celor patru regiuni ocupate parţial (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), oprirea livrărilor de arme occidentale către Kiev şi renunţarea la orice intenţie a Ucrainei de a adera la NATO.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 17:49)

    Desigur, nu sint destul de distrusi. Mai trebuie sa intre si in UE pentru finalul apoteotic.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb