Preşedintele Nicuşor Dan atacă la CCR legea care interzice vânzarea acţiunilor statului până în 2027

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial Preşedintele României.
Actul normativ, adoptat în luna iunie de Parlament, impune o interdicţie şi suspendă până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companii şi societăţi naţionale, instituţii de credit sau orice altă entitate la care statul este acţionar, se arată în sursa citată.
Conform Administraţiei Prezidenţiale, legea încalcă mai multe articole din Constituţie, precum şi Protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte libera circulaţie a capitalurilor.
Deşi o iniţiativă similară din anul 2020 a fost declarată constituţională la vremea respectivă (Decizia CCR 589/2020), şeful statului argumentează că noul text aduce elemente complet diferite şi intervine într-un cadru legislativ de referinţă care s-a modificat substanţial. Printre vulnerabilităţile semnalate se numără lipsa de claritate şi previzibilitate a normei, precum şi coliziunea directă cu legislaţia privind guvernanţa corporativă şi politica de proprietate privată a statului, se mai arată în comunicat.
Un alt argument major din sesizare vizează direct investitorii privaţi. Legea nu prevede niciun mecanism compensatoriu pentru terţii contractanţi şi loveşte în procedurile aflate deja în curs de realizare: ofertanţi declaraţi câştigători, participanţi care au achitat avansuri sau garanţii, ori investitori care au parcurs etape de ofertă publică aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Prin introducerea sancţiunii de nulitate absolută asupra acestor acte, legea afectează predictibilitatea economică şi interesele legitime din piaţă, conform sursei citate.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:38)
pai dureaza 6 luni pana judeca aia si devine un nonsens.
ma rog, da de lucru si alora si consilierilor tai ca chiar sunt boieri, freaca menta.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:42)
Vine PSD la guvernare si nu mai trebuie asteptat pn in 2027.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 20:02)
pai psd a dat legea. imbecilule.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:48)
Asta il intereseaza pe Nicusor vanzarea companiilor de stat profitabile la straini.
4. Ati pacalit odata Fitch, Mr. Nick Dundee
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 19:21)
Cand erati dvs ocupat in 2011 ca sa salvati Bucurestiul de soboöani, Comandantul rewpingea vindwrea a 10 Prozente din Petrom. Motivul wra ca exista o subevaluare de 13 miliarde RON.