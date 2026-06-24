Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preşedintele Nicuşor Dan atacă la CCR legea care interzice vânzarea acţiunilor statului până în 2027

A.M.
Politică / 24 iunie, 18:26

Preşedintele Nicuşor Dan atacă la CCR legea care interzice vânzarea acţiunilor statului până în 2027

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial Preşedintele României.

Actul normativ, adoptat în luna iunie de Parlament, impune o interdicţie şi suspendă până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companii şi societăţi naţionale, instituţii de credit sau orice altă entitate la care statul este acţionar, se arată în sursa citată.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, legea încalcă mai multe articole din Constituţie, precum şi Protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte libera circulaţie a capitalurilor.

Deşi o iniţiativă similară din anul 2020 a fost declarată constituţională la vremea respectivă (Decizia CCR 589/2020), şeful statului argumentează că noul text aduce elemente complet diferite şi intervine într-un cadru legislativ de referinţă care s-a modificat substanţial. Printre vulnerabilităţile semnalate se numără lipsa de claritate şi previzibilitate a normei, precum şi coliziunea directă cu legislaţia privind guvernanţa corporativă şi politica de proprietate privată a statului, se mai arată în comunicat.

Un alt argument major din sesizare vizează direct investitorii privaţi. Legea nu prevede niciun mecanism compensatoriu pentru terţii contractanţi şi loveşte în procedurile aflate deja în curs de realizare: ofertanţi declaraţi câştigători, participanţi care au achitat avansuri sau garanţii, ori investitori care au parcurs etape de ofertă publică aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Prin introducerea sancţiunii de nulitate absolută asupra acestor acte, legea afectează predictibilitatea economică şi interesele legitime din piaţă, conform sursei citate.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:38)

    pai dureaza 6 luni pana judeca aia si devine un nonsens.

    ma rog, da de lucru si alora si consilierilor tai ca chiar sunt boieri, freaca menta. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:42)

    Vine PSD la guvernare si nu mai trebuie asteptat pn in 2027.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 20:02)

      pai psd a dat legea. imbecilule.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:48)

    Asta il intereseaza pe Nicusor vanzarea companiilor de stat profitabile la straini.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  Ati pacalit odata Fitch, Mr. Nick Dundee
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 19:21)

    Cand erati dvs ocupat in 2011 ca sa salvati Bucurestiul de soboöani, Comandantul rewpingea vindwrea a 10 Prozente din Petrom. Motivul wra ca exista o subevaluare de 13 miliarde RON.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

24 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 24 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

24 iunie
Ediţia din 24.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2461
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6227
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6936
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0934
Gram de aur (XAU)Gram de aur604.7157

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb