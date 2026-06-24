Preşedintele Nicuşor Dan atacă la CCR legea care interzice vânzarea acţiunilor statului până în 2027

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial Preşedintele României.

Actul normativ, adoptat în luna iunie de Parlament, impune o interdicţie şi suspendă până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companii şi societăţi naţionale, instituţii de credit sau orice altă entitate la care statul este acţionar, se arată în sursa citată.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, legea încalcă mai multe articole din Constituţie, precum şi Protocolul adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte libera circulaţie a capitalurilor.

Deşi o iniţiativă similară din anul 2020 a fost declarată constituţională la vremea respectivă (Decizia CCR 589/2020), şeful statului argumentează că noul text aduce elemente complet diferite şi intervine într-un cadru legislativ de referinţă care s-a modificat substanţial. Printre vulnerabilităţile semnalate se numără lipsa de claritate şi previzibilitate a normei, precum şi coliziunea directă cu legislaţia privind guvernanţa corporativă şi politica de proprietate privată a statului, se mai arată în comunicat.

Un alt argument major din sesizare vizează direct investitorii privaţi. Legea nu prevede niciun mecanism compensatoriu pentru terţii contractanţi şi loveşte în procedurile aflate deja în curs de realizare: ofertanţi declaraţi câştigători, participanţi care au achitat avansuri sau garanţii, ori investitori care au parcurs etape de ofertă publică aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Prin introducerea sancţiunii de nulitate absolută asupra acestor acte, legea afectează predictibilitatea economică şi interesele legitime din piaţă, conform sursei citate.