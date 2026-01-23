Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială sâmbătă la Focşani şi Iaşi

Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, conform Agerpres.

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, în prima parte a zilei, preşedintele va vizita Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, prilej cu care va decora instituţia de învăţământ la aniversarea a 160 de ani de existenţă, potrivit Agerpres.

De la ora 11:00, şeful statului va participa la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate în Piaţa Unirii din Focşani. Ulterior, preşedintele se va deplasa la Iaşi, unde va lua parte la ceremonia organizată în Piaţa Unirii, a relatat Agerpres.