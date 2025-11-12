Preşedintele Poloniei a blocat numirea a 46 de judecători

Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a anunţat, miercuri, că îşi exercită dreptul de veto împotriva numirii a 46 de noi judecători, acuzând guvernul condus de liberalul Donald Tusk că promovează magistraţi care „contestă ordinea constituţională şi legală a Poloniei”, relatează presa internaţională.

Aliat al partidului de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), Nawrocki a declarat că refuzul său reprezintă „nu doar un semnal verbal, ci o decizie concretă de a nu accepta alte nominalizări”, acuzându-l pe ministrul justiţiei, Waldemar Lurek, că îi încurajează pe judecători să ignore Constituţia.

Conflictul amplifică disputa pentru controlul sistemului judiciar dintre preşedinte şi guvernul Tusk, care a promis „depolitizarea” Consiliului Naţional al Magistraturii, instituţie reformată de PiS în 2015. Formaţiunea conservatoare, aflată acum în opoziţie, a fost acuzată în trecut de Bruxelles că a subminat statul de drept prin reforme ce au sporit influenţa executivului asupra justiţiei.

După pierderea alegerilor din 2023, PiS şi tabăra liberală a lui Tusk se află într-un impas instituţional, cu legi şi reforme judiciare blocate de veto-ul prezidenţial, în timp ce ambele părţi se acuză reciproc de „epurări” şi abuzuri asupra independenţei magistraţilor.