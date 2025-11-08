Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, va participa la Marşul Independenţei de la Varşovia

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a confirmat sâmbătă că va participa la Marşul Independenţei, programat pe 11 noiembrie la Varşovia, şi i-a îndemnat pe cetăţeni să i se alăture pentru a celebra unitatea naţională, conform presei poloneze.

„Patrioţii polonezi vin în capitală din toată ţara pentru a sărbători independenţa cu steagul alb-roşu în mână şi pentru a-şi arăta unitatea şi dragostea pentru patria lor - dincolo de toate diviziunile”, a declarat Nawrocki într-un videoclip publicat online.

Liderul de la Varşovia a subliniat că marşul reprezintă „o mare oportunitate de a transmite un semnal pozitiv lumii întregi că polonezii sunt uniţi, mândri şi hotărâţi să construiască o Polonie măreaţă”.

Evenimentul va începe luni, 11 noiembrie, la ora 13:00, din sensul giratoriu Dmowski, cu o rugăciune şi ceremonia oficială de deschidere. Participanţii vor mărşălui de-a lungul bulevardului Aleje Jerozolimskie, traversând podul Poniatowski, până la Stadionul Naţional.

Potrivit postului RMF FM, sunt în desfăşurare pregătiri speciale pentru asigurarea securităţii preşedintelui, iar în mulţime vor fi prezenţi ofiţeri ai Serviciului de Protecţie a Statului.

La manifestaţie va lua parte şi liderul partidului Lege şi Justiţie (PiS), Jaros³aw Kaczyñski. În schimb, primarul Varşoviei, Rafa³ Trzaskowski, a anunţat că nu va participa la marş, invitând locuitorii capitalei la un concert dedicat Zilei Independenţei, organizat în faţa Muzeului de Istorie Poloneză.