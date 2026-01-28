Preşedintele Trump afirmă că "încă o armadă" americană se îndreaptă spre Iran

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi, într-un discurs susţinut în statul Iowa, că „încă o armadă minunată” a Statelor Unite navighează către Iran, transmite dpa. Tot dpa precizează că nu a fost clar imediat dacă se referea la grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln, sosit în Orientul Mijlociu încă de luni, sau la o a doua forţă armată.

Referindu-se la regimul islamic de la Teheran, Trump a declarat pentru dpa: „Sper să facă o înţelegere”. Anterior, conform portalului de ştiri Axios, preluat de dpa, el susţinuse că iranienii sunt interesaţi într-o soluţionare diplomatică a tensiunilor cu SUA.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a replicat miercuri pentru presa de stat de la Teheran, citată de dpa, că nu a mai fost în contact cu emisarul special american Steve Witkoff în ultimele zile şi nu a solicitat negocieri. El a adăugat pentru dpa că mai mulţi intermediari „se consultă” şi ţin legătura cu Iranul.

Despre poziţia oficială a Teheranului, Araghchi a spus citat de dpa: „Poziţia noastră este clară, negocierile nu sunt compatibile cu ameninţările, iar discuţiile pot avea loc doar când nu mai există ameninţări şi pretenţii excesive”.

În contextul protestelor iranienilor împotriva regimului ayatollahilor, reprimate sângeros, Statele Unite au desfăşurat forţe militare suplimentare în Golf, informează dpa.