Preţurile producătorilor din SUA au urcat cel mai mult din ultimele cinci luni în decembrie

Preţurile producătorilor din SUA au înregistrat în decembrie cel mai mare avans din ultimele cinci luni, pe fondul transferului parţial al costurilor din tarifele la import, alimentând temeri că inflaţia ar putea accelera în lunile următoare şi permite Rezervei Federale să menţină dobânzile neschimbate pentru o perioadă mai lungă, transmite Reuters.

Datele publicate vineri de Departamentul Muncii arată că indicele preţurilor producţiei (PPI) a urcat cu 0,5% în decembrie, cel mai mare ritm din iulie, după un avans de 0,2% în noiembrie, notează Reuters.

Economiştii anticipau un plus de 0,2%, iar pe ultimele 12 luni, PPI a crescut cu 3,0%, la fel ca în noiembrie, scrie Reuters. Pe ansamblul anului 2025, PPI a avansat cu 3,0%, după 3,5% în 2024, conform Reuters.

Saltul a fost determinat de sectorul serviciilor, unde preţurile au urcat cu 0,7%, iar măsurarea marjelor comercianţilor a crescut cu 1,7%, reprezentând două treimi din avans, arată Reuters. Preţurile la hoteluri şi moteluri au urcat cu 7,3%, iar tarifele aeriene cu 2,9%, în timp ce preţurile bunurilor au stagnat, notează Reuters.

Rezerva Federală a menţinut miercuri dobânda de politică monetară în intervalul 3,50%-3,75%, iar preşedintele Jerome Powell a atribuit presiunile inflaţioniste suplimentare tariferelor, estimând că acestea îşi vor atinge vârful în „trimestrele de mijloc ale anului”, transmite Reuters.

„Acest raport validează pivotarea Fed înapoi către riscurile privind stabilitatea preţurilor, în detrimentul temerilor legate de piaţa muncii”, a spus Carl Weinberg, economist-şef la High Frequency Economics, citat de Reuters.

„Impactul tarifelor a continuat să se răsfrângă neuniform asupra costurilor producătorilor în decembrie. La nivel agregat, costurile rămân moderate, dar efectele locale pot fi semnificative”, a declarat Ben Ayers, economist la Nationwide, pentru Reuters.

Serviciile excluzând comerţul, transportul şi depozitarea au crescut cu 0,3%, iar serviciile de transport şi depozitare cu 0,5%. Comisioanele pentru administrarea portofoliilor au urcat cu 2%, categorii relevante pentru calculul indicelui PCE, măsura inflaţiei urmărită de Fed, arată Reuters.

Estimările privind inflaţia PCE de bază pentru decembrie indică un avans lunar de 0,3-0,4%, corespunzând unei creşteri anuale de 3,0%, iar datele oficiale vor fi publicate pe 20 februarie, notează Reuters. În noiembrie, inflaţia PCE de bază a fost de 2,8% an la an, scrie Reuters.

Datele PPI vin în contextul nominalizării lui Kevin Warsh de către preşedintele Donald Trump pentru a prelua conducerea Fed după expirarea mandatului lui Powell în mai, generând reacţii pe pieţele financiare, potrivit Reuters.

La începutul tranzacţiilor de vineri, bursele americane erau în scădere, dolarul se aprecia faţă de principalele monede, iar randamentele obligaţiunilor americane urcau, notează Reuters.

Preţurile bunurilor au stagnat în decembrie, după un avans de 0,8% în noiembrie. Energia s-a ieftinit cu 1,4% pe fondul scăderii benzinei, iar preţurile alimentelor au coborât cu 0,3%, pe seama unui declin de 20,4% al legumelor proaspete şi uscate, ca efect posibil al reducerii unor tarife de import, arată Reuters.

Excluzând alimentele şi energia, preţurile bunurilor de producător au crescut cu 0,4%, după +0,2% în noiembrie, transmite Reuters.