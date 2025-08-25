Prim-ministrul Norvegiei a ajuns la Kiev

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a sosit luni în Ucraina, continuând seria demnitarilor europeni care vizitează Kievul, relatează Ukrainskaia Pravda.

Anunţul a fost făcut de ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, care într-o postare pe X anunţă că l-a întâmpinat în gară pe oaspetele norvegian împreună cu şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak.â

„Norvegia este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri. Vizita prim-ministrului pentru discuţii cu preşedintele Zelenski este un semn puternic de solidaritate şi sprijin pentru poporul nostru”, a scris Sîbiha.

Tot luni dimineaţa, la Kiev a sosi vice-cancelarul german, Lars Klingbeil, după ce duminică premierul canadian Mark Carney a vizitat Ucraina pentru prima dată.

Aceste vizite intervin în condiţiile în care se fac presiuni pentru un acord de pace cu Rusia, în special din partea administraţiei americane, deşi Moscova pare reticentă. Kievul vrea garanţii de securitate care să însoţească orice eventual acord de pace cu Rusia agresoare.