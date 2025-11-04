Primăria Braşov va accesa aproape 20 de mil euro din fonduri europene pentru închiderea rampei de deşeuri industriale

Primăria Braşov a depus o solicitare pentru a accesa o finanţare europeană de peste 86 de milioane de lei pentru închiderea unei rampe de deşeuri industriale, aflată pe teritoriul municipiului, în apropierea celei de deşeuri menajere, a cărei închidere a început în prima parte a anului, transmite Agerpres.

După închiderea ambelor rampe din zona Triaj, Primăria Braşov intenţionează să realizeze pe terenul pe care se află acestea, în suprafaţă totală de 20 de hectare, o zonă verde de agrement.

„Cele două rampe ar f i trebuit închise de câţiva ani, dar, din păcate, nu s-a întâmplat mare lucru în mandatul fostei administraţii, deşi, în 2020, aveam studiile necesare pentru închiderea simplificată a rampei. Am reluat proiectul de transformare a întregii zone într-una de agrement şi relaxare. Suntem destul de avansaţi cu lucrările de amenajare a fostului depozit de deşeuri menajere şi, sper, după obţinerea finanţării, să ne mişcăm la fel de bine şi cu cea de industrial, astfel încât, la final, braşovenii să se poată bucura de un nou parc”, a declarat primarul George Scripcaru într-un comunicat remis marţi.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 86,48 de milioane de lei, cu o contribuţie a municipalităţii braşovene de 2%, plus valoarea neeligibilă.

Proiectul „Închiderea definitivă a depozitului de deşeuri nepericuloase Timiş Triaj” a fost depus în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 - 2027.

Pe suprafaţa celor două rampe, care va fi înierbată după acoperirea cu pământ, ar urma să fie plantaţi 16.500 de arbori şi arbuşti, care au rol de stabilizare şi de contracarare a e roziunii.

Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase a încetat să mai funcţioneze în urmă cu aproximativ 10 ani.

Volumul deşeurilor depozitate aici este de circa 2,2 milioane de metri cubi.