Primăria Bucureşti lansează cea mai mare reţea de adăposturi climatice din România, cu aproape 300 de locaţii

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat inaugurarea, începând de mâine dimineaţă, a celei mai mari reţele de adăposturi climatice din România, formată din 71 de instituţii publice şi 200 de farmacii partenere, care îşi deschid porţile pentru trecătorii care au nevoie de răcoare, apă şi odihnă, conform unui comunicat oficial. Reţeaua cuprinde aproape 300 de adăposturi climatice în tot Bucureştiul, localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă de mâine dimineaţă, potrivit sursei.

Adăposturile includ teatre, direcţii de asistenţă socială, cluburi de seniori, sedii ale Bibliotecii Metropolitane, muzee, instituţii de taxe şi impozite şi de stare civilă, precum şi farmaciile Dona şi Catena, care s-au înscris voluntar în reţea, conform Primăriei. Harta interactivă integrează patru categorii de locaţii: albastru (spaţii administrative interioare cu hidratare şi truse medicale), portocaliu (spaţii publice exterioare cu umbră şi sisteme de pulverizare), violet (spaţii mixte, precum muzee şi centre culturale) şi verde (farmacii partenere), potrivit comunicatului.

Accesul este gratuit în toate locaţiile, iar adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului, cu programul instituţiei-gazdă, conform Primăriei. Instituţia invită operatorii privaţi, ONG-urile, instituţiile de cult, librăriile şi farmaciile să se înroleze voluntar în reţea, iar solicitările se depun la Direcţia de Mediu a PMB şi sunt evaluate în termen de 30 de zile, potrivit sursei. Harta, care include şi reţeaua publică de cişmele a Capitalei cu navigare GPS, poate fi accesată din comentarii începând de mâine, conform anunţului.