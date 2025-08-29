Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot cu 30 de staţii de măsurare

I.S.
Miscellanea / 29 august, 16:22

Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot cu 30 de staţii de măsurare

Direcţia de Mediu din Primăria Capitalei va supraveghea nivelul zgomotului ambiental printr-un sistem ce include 28 de staţii fixe şi două mobile de măsurare, conform unei hotărâri aprobate de Consiliul General al Capitalei.

Hotărârea stabileşte cadrul legal pentru monitorizarea zgomotului la limitele zonelor funcţionale ale parcurilor, arterelor rutiere adiacente şi bulevardelor principale.

Scopul sistemului este de a:

-stabili şi aplica măsuri pentru reducerea zgomotului, astfel încât parcurile, zonele recreaţionale şi ariile naturale urbane protejate să fie încadrate ca „zone liniştite”;

-colecta date precise pentru viitoarele hărţi strategice de zgomot;

-informa publicul despre nivelurile de zgomot şi măsurile adoptate.

Staţiile fixe vor putea fi echipate, în funcţie de amplasament, cu camere video pentru monitorizarea traficului, iar staţiile mobile vor urmări zgomotul generat de activităţi publice (concerte, evenimente cultural-artistice) sau de unităţile de alimentaţie publică, divertisment şi comerţ din parcuri.

Primăria Capitalei poate încheia parteneriate cu primăriile de sector pentru implementarea unui sistem de monitorizare a zgomotului pe marile bulevarde, iar măsurătorile vor fi realizate cu echipamente omologate.

Direcţia de Mediu va transmite semestrial administratorilor de drumuri informaţii bazate pe hărţile strategice şi datele obţinute, pentru a identifica zonele în care zgomotul depăşeşte limitele legale. Administratorii vor putea aplica măsuri precum:

-reducerea limitei de viteză la 50 km/h;

-instituirea de zone cu viteză limitată la 30 km/h în zone rezidenţiale, recreaţionale sau comerciale;

-utilizarea asfaltului fonoabsorbant;

-campanii de conştientizare privind efectele zgomotului asupra sănătăţii, inclusiv panouri radar cu afişaj dinamic.

„Este un pas solicitat de societatea civilă şi comunităţile din Bucureşti, care doresc mai multe zone liniştite şi soluţii reale pentru reducerea poluării fonice”, a declarat Bogdan Sabo, consilier general USR şi iniţiatorul proiectului.

Referatul de aprobare arată că peste 20 de organizaţii civice şi ONG-uri au cerut măsuri urgente pentru combaterea poluării fonice, subliniind necesitatea extinderii zonelor de linişte.

Unul din cinci bucureşteni (aproximativ 419.000) este expus zilnic la niveluri de zgomot care depăşesc limitele legale. Reevaluarea recentă a hărţilor strategice indică o agravare a situaţiei: peste 111.000 de persoane în plus sunt expuse la zgomot ridicat zi-seară-noapte ( >70 dB(A)), iar alte 231.000 sunt afectate pe timpul nopţii ( >60 dB(A)).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb