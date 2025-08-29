Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot cu 30 de staţii de măsurare

Direcţia de Mediu din Primăria Capitalei va supraveghea nivelul zgomotului ambiental printr-un sistem ce include 28 de staţii fixe şi două mobile de măsurare, conform unei hotărâri aprobate de Consiliul General al Capitalei.

Hotărârea stabileşte cadrul legal pentru monitorizarea zgomotului la limitele zonelor funcţionale ale parcurilor, arterelor rutiere adiacente şi bulevardelor principale.

Scopul sistemului este de a:

-stabili şi aplica măsuri pentru reducerea zgomotului, astfel încât parcurile, zonele recreaţionale şi ariile naturale urbane protejate să fie încadrate ca „zone liniştite”;

-colecta date precise pentru viitoarele hărţi strategice de zgomot;

-informa publicul despre nivelurile de zgomot şi măsurile adoptate.

Staţiile fixe vor putea fi echipate, în funcţie de amplasament, cu camere video pentru monitorizarea traficului, iar staţiile mobile vor urmări zgomotul generat de activităţi publice (concerte, evenimente cultural-artistice) sau de unităţile de alimentaţie publică, divertisment şi comerţ din parcuri.

Primăria Capitalei poate încheia parteneriate cu primăriile de sector pentru implementarea unui sistem de monitorizare a zgomotului pe marile bulevarde, iar măsurătorile vor fi realizate cu echipamente omologate.

Direcţia de Mediu va transmite semestrial administratorilor de drumuri informaţii bazate pe hărţile strategice şi datele obţinute, pentru a identifica zonele în care zgomotul depăşeşte limitele legale. Administratorii vor putea aplica măsuri precum:

-reducerea limitei de viteză la 50 km/h;

-instituirea de zone cu viteză limitată la 30 km/h în zone rezidenţiale, recreaţionale sau comerciale;

-utilizarea asfaltului fonoabsorbant;

-campanii de conştientizare privind efectele zgomotului asupra sănătăţii, inclusiv panouri radar cu afişaj dinamic.

„Este un pas solicitat de societatea civilă şi comunităţile din Bucureşti, care doresc mai multe zone liniştite şi soluţii reale pentru reducerea poluării fonice”, a declarat Bogdan Sabo, consilier general USR şi iniţiatorul proiectului.

Referatul de aprobare arată că peste 20 de organizaţii civice şi ONG-uri au cerut măsuri urgente pentru combaterea poluării fonice, subliniind necesitatea extinderii zonelor de linişte.

Unul din cinci bucureşteni (aproximativ 419.000) este expus zilnic la niveluri de zgomot care depăşesc limitele legale. Reevaluarea recentă a hărţilor strategice indică o agravare a situaţiei: peste 111.000 de persoane în plus sunt expuse la zgomot ridicat zi-seară-noapte ( >70 dB(A)), iar alte 231.000 sunt afectate pe timpul nopţii ( >60 dB(A)).