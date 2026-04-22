Primăria Galaţi finalizează primul parc fotovoltaic pe blocuri, investiţie de aproape 5 milioane lei

Lucrările la primul parc fotovoltaic amplasat pe blocuri din municipiul Galaţi au ajuns la un stadiu avansat de execuţie, autorităţile locale anunţând că proiectul este realizat în proporţie de aproximativ 90%. Investiţia vizează instalarea de panouri fotovoltaice pe blocurile M1-M14 din cartierul Micro 17 şi face parte din strategia municipalităţii de creştere a producţiei de energie din surse regenerabile.

„Este un proiect pilot pentru municipiul Galaţi, care demonstrează că putem valorifica infrastructura existentă pentru a produce energie verde. Ne apropiem de finalizarea lucrărilor şi facem paşi concreţi către reducerea dependenţei de sursele tradiţionale de energie”, informează, într-un comunicat, Primăria municipiului Galaţi.

• Capacitate de peste 1 MW şi finanţare europeană

Conform datelor oficiale, centrala fotovoltaică va avea o putere instalată minimă de 1,05 MW. Sistemul include invertoare trifazate, structuri de montaj din oţel zincat şi aluminiu, reţele electrice, instalaţii de protecţie şi echipamente specifice pentru siguranţă şi eficienţă energetică.

Valoarea contractului, semnat în vara anului trecut cu compania SC Elnet Instal SRL Bucureşti, se ridică la 4,8 milioane lei fără TVA, termenul de execuţie fiind de 15 luni.

Proiectul este finanţat din fonduri europene, prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul unui program gestionat de Ministerul Energiei.

„Accesarea fondurilor europene ne permite să implementăm proiecte importante fără a pune presiune pe bugetul local. Acest parc fotovoltaic va genera economii semnificative pe termen lung”, se arată în acelaşi comunicat de presă.

• Energie pentru consumul public

Energia produsă va fi utilizată, în principal, pentru acoperirea unei părţi din consumul Direcţiei de Asistenţă Socială, contribuind astfel la reducerea cheltuielilor operaţionale. Totodată, proiectul are un impact direct asupra mediului, prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

• Planuri extinse: parc fotovoltaic de 4 MW la Tirighina

Municipalitatea are în plan dezvoltarea unui al doilea parc fotovoltaic, de dimensiuni mai mari, în zona Tirighina, pe amplasamentul fostei gropi de gunoi.

Noua investiţie, estimată la 21 de milioane de lei fără TVA, va avea o putere instalată de minimum 4 MW şi va contribui la alimentarea sistemului de iluminat public.

„Continuăm să dezvoltăm proiecte de energie regenerabilă pentru a transforma Galaţiul într-un oraş mai eficient energetic şi mai prietenos cu mediul. Parcul de la Tirighina va avea un impact major asupra consumului de energie al oraşului”, au mai precizat oficialii Primăriei.