Primarul din Mangalia, reţinut de DNA pentru 24 de ore, fiind suspectat de luare de mită

T.B.
Anticorupţie / 21 august, 08:47

Primarul din Mangalia, reţinut de DNA pentru 24 de ore, fiind suspectat de luare de mită

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind suspectat de luare de mită, relatează news.ro. De asemenea, mai mulţi angajaţi ai instituţiei au fost audiaţi.

Procurorii DNA din Constanţa au luat decizia reţinerii, pentru 24 de ore, a primarului din Magalia, Cristian Radu, în urma percheziţiilor care au avut loc miercuri şi a audierilor care au urmat, conform sursei.

Edilul este suspectat de luare de mită.

În cadrul anchetei, au fost audiaţi şi mai mulţi angajaţi ai Primăriei Mangalia.

Procurorii DNA au făcut miercuri percheziţii la Primăria Mangalia, în cadrul unei anchete în care cei vizaţi ar fi primarul Cristian Radu şi administratorul public George Didi Călin.

DNA a confirmat cinci percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar vizând infracţiuni de corupţie comise de către funcţionari publici.

Anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie ma multe documente.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

