DNA: Percheziţii într-un dosar de corupţie în care sunt vizaţi membri ai unui partid politic

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, peste 20 de percheziţii într-un dosar de corupţie în care sunt implicaţi şi membri din cadrul unui partid politic, a informat DNA.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că printre persoane vizate se află proprietarul unei ferme de pui, Fănel Bogos, dar şi mulţi rezervişti din cadrul SRI şi SIE.

Potrivit surselor citate, percheziţii ar avea loc şi la şeful PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au transmis într-un comunicat remis AGERPRES că efectuează, miercuri, peste 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie", se precizează în comunicat.