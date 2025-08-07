Producătorii auto germani cer claritate în acordul comercial UE-SUA privind taxele pentru maşini

Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA) avertizează că noul acord comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite nu oferă încă claritate în privinţa regimului fiscal aplicat industriei auto, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Preşedintele VDA, Hildegard Muller, a declarat joi că lipsa unei decizii concrete privind taxele vamale pentru vehicule şi componente auto creează incertitudine pentru producătorii germani.