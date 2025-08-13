Profitul Oil Terminal scade cu aproape 65% în primul semestru

Oil Terminal Constanţa, cel mai mare terminal petrolier din România, a raportat un profit net de 12,8 milioane lei în primele şase luni din 2025, în scădere cu 64,7% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor companiei.

Cifra de afaceri netă a fost de 185,3 milioane lei, cu 19,8% mai mică, iar EBITDA s-a redus cu 42,3%, la 31,1 milioane lei. Veniturile totale au coborât cu 19,5%, la 187,1 milioane lei, în timp ce cheltuielile au scăzut cu 9,7%, la 172,6 milioane lei.

Controlată de stat prin Ministerul Energiei (87,75% din acţiuni), compania deserveşte importul, exportul şi tranzitul de ţiţei şi produse petroliere, fiind interconectată cu rafinăriile româneşti prin Conpet şi având acces la transport feroviar, rutier şi fluvial. Terminalul din Constanţa este unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei.