Prognoza meteo (23.01. - 24.01.2026)

Prognoza pentru România

În regiunile extracarpatice vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare. Vor fi precipitaţii slabe, predominant ninsori, îndeosebi pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei şi pe arii restrânse în Transilvania, mai ales ploi, local în Dobrogea şi nord-estul Munteniei, dar spre orele serii şi noaptea şi în nordul Crişanei, în Maramureş şi în nord-vestul Transilvaniei, iar în rest, doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniţă. Vor fi depuneri de polei, local în nord-vestul teritoriului şi izolat în centru, sud şi sud-est. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde noaptea vor fi viteze în general de 40...60 km/h. Valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date în vestul teritoriului şi parţial în zonele de munte, iar în rest vor fi apropiate de norme, astfel maximele vor fi de la -1...0 grade în nordul Moldovei şi izolat în Transilvania şi 8...9 grade în zonele de deal din Banat şi Crişana, iar cele minime, în marea lor majoritate peste normalul climatologic, se vor situa între -7 şi 4 grade. Local în sudul, centrul şi estul teritoriului se va semnala ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi închisă, iar îndeosebi dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă şi trecător vor fi condiţii de burniţă. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.