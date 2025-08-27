Prognoza meteo (27.08. - 28.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea se va încălzi, iar în Câmpia de Vest şi în Câmpia Română va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 23 şi 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse se va forma ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 11...14 grade.