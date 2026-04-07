Prognoză meteorologică pentru intervalul 07.04.2026 - 08.04.2026

ÎN ŢARĂ

Valorile termice, în scădere faţă de ziua anterioră se vor situa în general în jurul celor normale datei în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi temporar precipitaţii slabe pe arii în general restrânse în nordul, centrul, estul şi sud-estul ţării. Pe parcursul zilei doar cu totul izolat şi trecător vor fi ploi, iar la altitudini mari, în Carpaţii Orientali precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Noaptea în Transilvania şi Moldova vor fi precipitaţii mixte, în Dobrogea şi Muntenia vor fi ploi şi trecător lapoviţă şi ninsoare, iar la munte cu precădere în Carpaţii Orientali şi Meridionali vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 5...8 cm şi va fi viscol. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze de 50...70 km/h, la munte va sufla cu 70...90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură rafalele vor depăşi 100...120 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 19 grade, iar cele minime între -4 şi 9 grade. Izolat vor fi condiţii de brumă.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 07.04.2026 ORA 09:00 - 08.04.2026 ORA 09:00 BUCUREŞTI

Valorile de temperatură vor marca o scădere faţă de ziua precedentă şi se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar spre sfârşitul intervalului vor fi posibile precipitaţii sub formă de ploaie, iar trecător şi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă de 2...5 grade