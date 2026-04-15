Termoenergetica anunţă că a oprit furnizarea agentului termic în Capitală

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. informează că procesul de tranziţie către finalul sezonului de încălzire 2025-2026 a fost finalizat, informează news.ro.

Astfel, furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare din Capitală a fost oprită.

Termoenergetica face acest anunţ miercuri, pe pagina de Facebook a companiei, precizând că acest proces a avut loc în urma parcurgerii etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic şi de închidere a instalaţiilor aferente.

„Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziţie controlată şi eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, precizează sursa citată.

Potrivit companiei, decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. nr. 337/2018, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +10°C în intervalul orar 20:00 - 06:00.

Clienţii pot obţine în continuare informaţii prin intermediul mesajelor preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, la numărul gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert, mai precizează Termoenergetica.