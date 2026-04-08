Prognoză meteorologică pentru intervalul 08 - 09 aprilie

ÎN ŢARĂ

Vremea va fi vântoasă, iar valorile termice vor fi în scădere faţă de cele din ziua precedentă şi se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii slabe, ziua în jumătatea de est a teritoriului şi noaptea în nord, centru şi izolat în vest. Acestea vor fi mixte în Moldova, pe arii restrânse în Transilvania şi Maramureş şi izolat în Banat şi Crişana şi mai ales sub formă de ploaie în Dobrogea şi local în Muntenia. La munte vor predomina ninsorile, iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 5...8 cm. Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări în toate regiunile, cu viteze în general de 45...65 km/h, iar noaptea, treptat va slăbi în intensitate. La munte, pe tot parcursul intervalului, în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1600 m, vor fi viteze de 110...130 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 şi 16 grade, iar cele minime se vor situa între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 5 grade pe litoral. Izolat, în nordul, centrul şi vestul ţării se va forma brumă.

BUCUREŞTI

Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă şi se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări şi trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade.