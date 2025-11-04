Proiectul centralei Iernut, blocat la 98%

Într-un răspuns transmis DCBusiness, instituţia precizează că nu poate oferi un termen pentru reluarea lucrărilor, dar că Romgaz va deveni antreprenor general, urmând să continue proiectul în regie proprie după rezilierea contractului cu compania spaniolă Duro Felguera.

Cum s-a ajuns la rezilierea contractului: întârzieri, neplăţi şi părăsirea şantierului

Potrivit Ministerului Energiei, contractul de execuţie a fost semnat cu o durată iniţială de 16 luni, prelungită ulterior cu încă 6 luni, la solicitarea antreprenorului.

Termenul final de predare a lucrărilor a expirat la 2 iunie 2025, fără ca proiectul să fie finalizat.

Autorităţile susţin că, deşi Romgaz şi-a îndeplinit toate obligaţiile financiare, Duro Felguera nu a reuşit să menţină ritmul de execuţie, a înregistrat dificultăţi în relaţia cu subcontractorii şi a acumulat restanţe la plăţi.

Ca urmare, mai multe firme s-au retras de pe şantier, iar antreprenorul spaniol a notificat suspendarea unilaterală a lucrărilor şi a început retragerea echipamentelor de pe amplasament - o acţiune considerată „încălcare gravă a contractului”.

În aceste condiţii, Romgaz a decis rezilierea, invocând nefinalizarea în termen, părăsirea şantierului, neplata subcontractorilor şi incapacitatea Duro Felguera de a-şi îndeplini obligaţiile, confirmată şi de intrarea companiei în procedură de concordat preventiv în Spania.

„Responsabilitatea aparţine exclusiv antreprenorului”

Ministerul Energiei afirmă că întreaga responsabilitate pentru blocaj revine companiei Duro Felguera.

În răspunsul oficial transmis redacţiei, instituţia subliniază că Romgaz şi-a îndeplinit integral obligaţiile şi a oferit multiple şanse antreprenorului de a remedia deficienţele, însă „lipsa de performanţă şi de mobilizare” a dus la imposibilitatea finalizării proiectului.

Pe scurt, guvernul consideră că statul român nu are nicio culpă contractuală, iar pierderile se vor acoperi din garanţiile bancare depuse de constructor.

În prezent, Romgaz a demarat procedurile de executare a garanţiilor de bună execuţie şi de facturare a penalităţilor de întârziere.

Romgaz devine antreprenor general: compania preia şantierul şi subcontractorii

După rezilierea contractului, Romgaz a decis să continue lucrările prin forţe proprii, acţionând în calitate de antreprenor general.

Compania va prelua şi cesiona contractele subcontractorilor esenţiali şi va achiziţiona direct serviciile, lucrările şi produsele necesare pentru testarea şi punerea în funcţiune a centralei.

Ministerul precizează că toate procedurile vor fi derulate „cu respectarea legislaţiei în vigoare”, dar nu menţionează dacă va fi necesară o nouă licitaţie.

În lipsa unui termen concret pentru reluarea activităţilor, estimarea generală este de nouă luni de la momentul repornirii efective a lucrărilor, interval care include testele tehnologice şi punerea în exploatare comercială.

Până atunci, Romgaz îşi propune să asigure finanţarea din sumele obţinute prin executarea garanţiilor, iar eventualele costuri suplimentare să fie recuperate de la antreprenorul spaniol.

Un proiect de 430 MW, blocat la 98% finalizare

Centrala de la Iernut, evaluată la peste 321 milioane de euro, este concepută ca una dintre cele mai moderne unităţi pe gaze naturale din Europa de Sud-Est, cu o capacitate de 430 MW.

Proiectul este integral finanţat de Romgaz şi are un rol strategic în echilibrarea Sistemului Energetic Naţional, în special în perioadele de consum crescut şi scădere a producţiei regenerabile.

În pofida importanţei sale, investiţia se află de ani buni în impas. În 2024, Romgaz anunţa că lucrările sunt aproape finalizate, însă în 2025 proiectul a fost suspendat, după ani de dispute contractuale cu antreprenorul spaniol.

Specialiştii din domeniu atrag atenţia că întârzierea finalizării Iernutului înseamnă pierderi economice majore pentru sistemul energetic românesc, în condiţiile în care capacitatea suplimentară ar fi redus presiunea pe centralele vechi de la Mintia şi Turceni.

Ministerul Energiei: „Statul nu va plăti penalităţi”

Ministerul dă asigurări că statul român şi Romgaz nu vor suporta penalităţi suplimentare, iar responsabilitatea financiară aparţine exclusiv antreprenorului.

Totuşi, evaluarea exactă a prejudiciilor este încă în curs, iar sumele urmează să fie recuperate prin executarea garanţiilor bancare.

Instituţia nu a indicat un calendar precis pentru repornirea şantierului, deşi a confirmat că Romgaz are resursele necesare pentru a prelua integral proiectul.

În lipsa unui termen concret, reluarea lucrărilor depinde de clarificarea tuturor procedurilor administrative şi de finalizarea evaluărilor tehnice de pe amplasament.

Un nou test pentru Romgaz şi pentru sistemul energetic

Cazul Iernut ar putea deveni unul dintre cele mai complexe litigii din domeniul energetic al ultimilor ani.

Finalizarea centralei, estimată la nouă luni după reluarea şantierului, depinde de capacitatea Romgaz de a gestiona direct lucrările - o premieră pentru companie, care până acum a acţionat doar ca beneficiar.

Până la repornirea efectivă a şantierului, România rămâne fără o investiţie strategică de sute de milioane de euro, aproape finalizată dar nefuncţională, în plină perioadă de tranziţie energetică.