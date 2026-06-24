Propunerea SOS România ce priveşte unirea cu Republica Moldova, adoptată tacit de Camera Deputaţilor

Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii SOS România, a trecut tacit miercuri de Camera Deputaţilor şi urmează să fie dezbătută la Senat, forul decizional în acest caz, conform News.Ro.

Propunerea a fost depusă în Parlament pe 14 aprilie şi a primit punct de vedere negativ din partea Guvernului, precum şi avize negative din partea comisiei juridice şi a comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor, potrivit aceleiaşi surse. Adoptarea tacită a survenit ca urmare a depăşirii termenului de 45 de zile prevăzut de articolul 75 alineatul 2 din Constituţie, iar proiectul merge la Senat în forma iniţiatorului, fără să fi existat o dezbatere în plen, conform News.ro.

Potrivit textului iniţiativei, Parlamentul României decide unirea cu Republica Moldova şi reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei CSCE de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice şi diplomatice, potrivit aceleiaşi surse. Proiectul mai prevede abilitarea Guvernului să înceapă de urgenţă negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii, iar după adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial urmează să fie notificate autorităţile internaţionale competente - Guvernul Republicii Moldova, SUA, NATO, ONU şi UE - pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii, conform News.ro.