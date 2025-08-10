Protest în Piaţa Victoriei pe 10 august, pentru soluţionarea dosarului violenţelor din 2018 Ask ChatGPT

Comunitatea „Corupţia ucide” anunţă organizarea unui protest în Piaţa Victoriei, pe 10 august, de la ora 19:00, pentru a denunţa amânarea soluţionării dosarului legat de violenţele din timpul protestului din 10 august 2018.
„Dorim ca dosarul 10 august să fie încheiat în favoarea cetăţenilor, nu a agresorilor”, se arată în apelul la protest.
Organizatorii au transmis că autorităţile au fost informate oficial despre eveniment.
Mesajul comunităţii „Corupţia ucide”:
„10 august 2025 - Piaţa Victoriei, Bucureşti
Protest: Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026.
Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieşit în stradă împotriva corupţiei, abuzurilor de putere şi atacurilor asupra Justiţiei independente. Răspunsul statului a fost unul violent: gaze lacrimogene, tunuri cu apă, agresiuni nejustificate.
Peste 400 de persoane au fost rănite, inclusiv jurnalişti, copii şi trecători. Printre victime s-a aflat şi Ilie Gâzea, care a murit câteva zile mai târziu din cauza intoxicaţiei cu gaze.
În 2022, procurorii au concluzionat că intervenţia Jandarmeriei a fost nejustificată, însă dosarul a fost amânat ani la rând.
În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, răspunderea penală va fi prescrisă şi vinovaţii vor scăpa nepedepsiţi.
Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluţionat în favoarea cetăţeanului, nu a agresorilor. O democraţie adevărată nu permite uitarea violenţei statului.
Condamnaţi, nu mai amânaţi!
-Loc: Piaţa Victoriei, Bucureşti
-Ora: 19:00
-Data: 10 august 2025
Autorităţile au fost informate cu privire la acest eveniment.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor în data de 10.08.2025, 10:12)
ONGistul Mucișor s-a instalat călduț și călătorește fevril cu concubina la clasa Spartan în Austria și Germany unde le promite la unu și altu, ba un grafit, ba o pădurice, ba o apă minerală.
:
o uitat omulețu de munca din stradă și solicitările clasei civile: fără corupție!, dar el, Mucișorul, și l-o luat pe Analstafiu (coruptu de 8anișori) drept ghid poenar !
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 10:44)
MUCUSOR este mai periculos pentru Romania si Romani chiar si decat IOHANNIS. Nu inteleg in ce calitate merge el in vizite oficiale.Ca presedinte,sta pitit de romani si cand mai iese in fata ziaricilor, rade ca proasta in,,, si uita ce a spus acum un minut si incepe sa dea din maini de zici ca este un dirijor intr-o formatie de manelisti.!