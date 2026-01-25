Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Proteste violente în Minneapolis în urma uciderii unui bărbat de către ICE

S.E.
Internaţional / 25 ianuarie, 09:55

Sursa foto: X

Sursa foto: X

Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, potrivit AP.

Conform sursei citate, purtătorul de cuvânt al Departamentului Securităţii Interne, Tricia McLaughlin, a declarat, într-un comunicat, că ofiţerii federali desfăşurau o operaţiune şi au tras „focuri defensive” după ce un bărbat înarmat cu un pistol s-a apropiat de ei şi „a opus rezistenţă violentă” când au încercat să-l dezarmeze.

Membrii familiei l-au identificat pe bărbatul ucis ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, asistent medical de terapie intensivă, care protesta faţă de represiunea imigraţiei promovate de preşedintele Donald Trump în oraşul său, a relatat sursa amintită. După focurile de armă, o mulţime furioasă s-a adunat şi protestatarii s-au ciocnit cu agenţii federali, care au folosit bastoane şi grenade flashbang, a informat AP.

Împuşcarea mortală a lui Alex Pretti de sâmbătă a reaprins protestele împotriva măsurilor severe anti-imigraţie în mai multe oraşe din SUA, potrivit sursei menţionate. Demonstraţiile se întindeau de la New York, unde oamenii ţineau pancarte pe care scria că cer abolirea ICE, până la Los Angeles, unde a avut un priveghi la lumina lumânărilor, a subliniat AP.

Trump a intervenit pe reţelele de socializare, atacându-i pe Walz şi pe primarul din Minneapolis şi spunând că „incită la insurecţie, cu retorica lor pompoasă, periculoasă şi arogantă”, a relatat sursa amintită anterior.

Bărbatul a fost împuşcat la puţin peste un kilometru de locul în care un ofiţer ICE a ucis-o pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, provocând proteste pe scară largă, a mai transmis AP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb