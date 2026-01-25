Proteste violente în Minneapolis în urma uciderii unui bărbat de către ICE

Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, potrivit AP.

Conform sursei citate, purtătorul de cuvânt al Departamentului Securităţii Interne, Tricia McLaughlin, a declarat, într-un comunicat, că ofiţerii federali desfăşurau o operaţiune şi au tras „focuri defensive” după ce un bărbat înarmat cu un pistol s-a apropiat de ei şi „a opus rezistenţă violentă” când au încercat să-l dezarmeze.

Membrii familiei l-au identificat pe bărbatul ucis ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, asistent medical de terapie intensivă, care protesta faţă de represiunea imigraţiei promovate de preşedintele Donald Trump în oraşul său, a relatat sursa amintită. După focurile de armă, o mulţime furioasă s-a adunat şi protestatarii s-au ciocnit cu agenţii federali, care au folosit bastoane şi grenade flashbang, a informat AP.

Împuşcarea mortală a lui Alex Pretti de sâmbătă a reaprins protestele împotriva măsurilor severe anti-imigraţie în mai multe oraşe din SUA, potrivit sursei menţionate. Demonstraţiile se întindeau de la New York, unde oamenii ţineau pancarte pe care scria că cer abolirea ICE, până la Los Angeles, unde a avut un priveghi la lumina lumânărilor, a subliniat AP.

Trump a intervenit pe reţelele de socializare, atacându-i pe Walz şi pe primarul din Minneapolis şi spunând că „incită la insurecţie, cu retorica lor pompoasă, periculoasă şi arogantă”, a relatat sursa amintită anterior.

Bărbatul a fost împuşcat la puţin peste un kilometru de locul în care un ofiţer ICE a ucis-o pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, provocând proteste pe scară largă, a mai transmis AP.